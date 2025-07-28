Nevşehir'de film sahnesi gibi olay! Araçta bırakılan çocuk, aracın el frenini indirdi

Nevşehir Güzel Yurt Mahallesi Erenler Caddesi Serhat Sokak üzerinde meydana gelen olayda, park halindeki otomobilin içinde bulunan 4 yaşındaki bir çocuk araç içinde oynarken bir anda el frenini indirdi. Kaldırımda park halinde bulunan araç, geri geri hareket ederek caddeye çıktı. Durumu fark eden çevre esnaflarından Barış Türkmen; hızla araca müdahale ederek aracı durdurdu. Türkmen’in dikkati ve hızlı müdahalesi, muhtemel bir kazanın önüne geçti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.