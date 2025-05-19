Öğrenciler yurt yangınına tepkili! Alarm ve yangın tüpü yoktu!

Iğdır'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Süreyya Sülün Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nun çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Bakım-onarım sırasında yapılan kaynak işlemi sonucu çıktığı belirlenen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Öğrenciler binadan güçlükle tahliye edilirken, olay yerinde ihmallerle ilgili büyük tepki vardı. Yangın sırasında yurt alarmının çalmadığı, yangın tüplerinin ise erişilebilir olmadığı iddia edildi. Öğrenciler, tehlikeyi ancak yurttaki görevlilerin bağırarak uyarısıyla fark ettiklerini söyledi. Yaşananlara isyan eden öğrencilerden biri, "Ya bu yangın gece çıksaydı, biz uykudaysak ne olacaktı?" sözleriyle tepki gösterdi. Öğrenciler, yaşadıkları panik ve tahliye sırasında yaşanan aksaklıkları dile getirirken, bazıları sinir krizi geçirdi.