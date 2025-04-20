Oltasına takılan köpek balığına nasihat edip denize bıraktı

Hatay Antakya'ya bağlı Serinyol Mahallesi'nde yaşayan amatör balıkçı Cemil Yöndem, arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açıldı. Yöndem'in Samandağ ilçesi Karamağara mevkiinde oltasına köpek balığı yavrusu takıldı.

Yavru köpekbalığını kancadan kurtaran Yöndem, ‘Bir daha oltamıza gelme. Herkes bizim kadar vicdanlı olmayabilir' diyerek nasihatta bulundu ve köpekbalığını denize bıraktı. Köpek balığına nasihat eden Yöndem ve arkadaşlarının sosyal medyada paylaşılan o anları gülümsetti.