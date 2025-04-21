Polise saldırı! 'Dur' ihtarına uymadı, ezip kaçtı
Mardin'de sabah saatlerinde polis uygulama noktasında yaşanan olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü planlı operasyon kapsamında şüpheli bir aracı durdurmak isteyen ekipler, sürücünün "dur" ihtarına uymamasıyla karşılaştı.
Aracıyla kaçmaya çalışan sürücü, Nusaybin İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’nde görevli polis memuru A.Y.Ö’ye çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Ağır yaralanan polis memuru, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin kısa sürede başlattığı çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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