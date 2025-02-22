Sadece kafası göründü! İş makinesi operatörü çığın altında kaldığı anı kaydetti
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Gökçe köyü yolunu açmak için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Bu sırada, operatör İrfan C’nin kullandığı iş makinesi çığın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kısa sürede müdahale ederek İrfan C’yi bulunduğu yerden kurtardı. Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne kaldırılan operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çığ anını cep telefonuyla kayda alan İrfan C, görüntülerde “Hareket edemiyorum ama nefes alıyorum, makine çalışıyor.” ifadelerini kullandı.
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