Su kenarında gördüğü canlıları heyecanla paylaştı: "Gelin gelin şunlarla fotoğraf çekilin"

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takılan yavru su samurları, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Geçen ay çekildiği belirtilen görüntülerde, annelerinden ayrılan sevimli yavrular su kenarında görülüyor. Nesli tehlike altında olan özel canlıları kayıt altına alan vatandaş, o anları büyük bir heyecanla paylaştı.