Tarlada vahşet! Ekin sulayan akrabasını katletti

Aydın'da sabah saatlerinde meydana husumeti olan iki akraba arasında tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

AKRABASINI ÖLDÜRDÜ

Yaşanan arbedede O.K. (32), ekin sulayan akrabası Şenol Göktaş'ı (63) öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Göktaş'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayın ardından kayıplara karışan ve yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatılan O.K.'nin İncirliova ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.