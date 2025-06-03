Tartıştığı sürücüye ve ailesine dehşeti yaşattı! "Baba, bas gidelim, korkuyorum"

İstanbul Pendik'te sokakta karşılaşan iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın üzerine sürücülerden biri aracından inerek elinde bıçakla diğer sürücünün üzerine yürüdü. Trafik magandası, bıçağı göstererek tehditler savurmaya başladı. Bu sırada aracın içinde bulunan ve babasına bıçak çekildiğini gören genç kız panikle bağırmaya başladı. Genç kızın, ‘Baba, bas gidelim. Korkuyorum' diye bağırdığı duyuldu. Bıçak çeken sürücünün yanındaki kadın ise, "Git buradan, aşiret bunlar, döverler seni" diyerek tehdit etti. Bunun üzerine mağdur sürücü aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Olay anında araçta bulunan anne ve kızın yaşadığı panik, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.