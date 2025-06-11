Trafiğin durmasıyla motosikletliler çarpıştı! O anlar kamerada

Bursa'da trafikte araçların arasından hızla geçen motosikletliler, trafiğin durmasıyla birbiriyle çarpıştı. Motosiklet sürücünün yere düşmesiyle trafik tamamen durdu. İzmir istikameti tek şeridin kapandığı kaza sonrası, yaralı caddenin ortasında yatarak sağlık ekiplerini bekledi.

Kaza, araç kamerasına da saniye saniye yansırken, motosikletlilerin araçların arasından akrobasi yapar gibi ilerlemesi de kayda alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.