Türk bayraklarıyla süslenen balonlar 19 Mayıs için havalandı

UNESCO Dünya Doğal ve Kültür Mirası listesinde yer alan Kapadokya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gökyüzünde kutladı. Gün doğumuyla birlikte havalanan sıcak hava balonları, sepetlerine astıkları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle gökyüzünde adeta görsel bir şölen sundu.

Gökyüzüne yükselen yüzlerce balon, hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekerken, bölgenin eşsiz doğal manzaralarına da anlamlı bir milli bayram dokunuşu kattı. Balon pilotları da bu özel günü gökyüzünde kutlamaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Sıcak hava balonu pilotu Ümit Ertosun, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri uçuş öncesinde, "Bugün 19 Mayıs. Kapadokya semalarında bayrağımızı dalgalandırarak bu anlamlı günü kutlamış olacağız. Uçuşumuz yaklaşık bir saat sürecek. Kılıçlar Vadisi’nden havalanıyoruz, Göreme’de iniş yapmayı planlıyoruz. Tüm milletimizin bayramı kutlu olsun" dedi.