Üç bacaklı kuzu sahibini şaşırttı: Yaşam mücadelesini kazandı!

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde üç bacaklı olarak dünyaya gelen kuzu, görenleri hayrete düşürdü. Cebe köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Sadık Özen'in koyunlarından biri, sağ ön bacağı olmayan bir kuzu doğurdu. Özen, yavrunun sağlıklı kalabilmesi için özel bir çaba sarf ettiklerini belirterek, kuzunun hayati tehlikesinin olmadığını ifade etti.

3 BACAKLI KUZU, HAYATA TUTUNDU

Sadık Özen, çocuk yaşlardan itibaren hayvan yetiştiriciliği ile uğraştığını anlattı. Yıllardır bu mesleği yaptığını ve çekirdekten yetişme olduğunu vurgulayan Özen, bu yıl küçükbaş doğum sürecinin başladığını ve üç ayaklı bir kuzularının doğduğunu bildirdi. Bunun bir ilk olduğunu dile getiren Özen, "Kuzumuz birkaç gün yaşam mücadelesi verdi, ama şu an hayata tutundu. Yaşamaya devam ediyor. Kuzumuzun keyfi gayet yerinde. Bu mesleği yapan herkesin Allah yardımcısı olsun. Çok zor bir meslek" diye konuştu.