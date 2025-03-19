Virajı alamayan araç karşı şeride geçerek taksiye çarptı

Torba Mahallesi Bodrum - Milas Karayolu'nda feci kaza meydana geldi. Milas istikametine giden otomobil, Kaynar mevkisini geçtikten sonra virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje çarpan otomobil, karşı şeride geçerek, o sırada karşı yönden gelen ticari taksi ile çarpıştı.

DEVRİLEN OTOMOBİLE ÇARPTI

Kazada başka bir hafif ticari araç ise devrilen otomobile çarptı. Kaza ihbarın ardından 112 Acil Sağlık ve Bölge Trafik ekipleri olay yerine geldi. Kazada yaralanan Halil B., 112 Acil ambulansıyla hastaneye kaldırılırken genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde virajı alamayan otomobilin önce refüje çarpması ve ardından karşı şeride geçerek taksi ve diğer araçla çarpışması yer alıyor.