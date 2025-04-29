Yaşlı adam çöp kamyonunun altında can verdi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karasu Belediyesi'ne ait H.A. idaresindeki çöp kamyonu, marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Hasan Topaslan'ı ezdi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde savcı incelemesi sonrasında Topaslan'ın cansız bedeni, hastane morguna sevk edilirken şoför gözaltına alındı. Yaşlı adamın marketten çıktığı ve evin gittiği esnada feci kazada hayatını kaybettiği öğrenildi.
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