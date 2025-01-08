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Beğeni uğruna öyle bir şey yaptı ki! Havai fişek bomba gibi patladı

08-01-2025 12:01 | Güncelleme: 08-01-2025 12:30
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Almanya'da Filistinli sosyal medya fenomeni Atallah Younes, kamera karşısında korkunç bir olaya imza attı. Fenomen ismin attığı havai fişek, apartmanın üçüncü katında bulunan çocuğun yatak odasına düştü. Meydana gelen havai fişek patlamasının ardından Almanya'dan kaçmaya çalışan Younes, polis tarafından tutuklandı. Açıklama yapan Younes, yaptığının yanlış olduğunu belirterek özür diledi.


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