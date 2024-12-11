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Beşar Esad'ın yaşadığı lüks ev görüntülendi

11-12-2024 18:42 | Güncelleme: 11-12-2024 18:45
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın, ailesiyle birlikte yaşadığı lüks ev görüntülendi. Şam’da bulunan ve dört katlı yapısıyla dikkat çeken konutun, ihtişamlı mimarisi ve detayları ilgi çekiyor. Evin hemen yanında ise, Beşar Esad’ın babası Hafız Esad’ın hayattayken ikamet ettiği ev yer alıyor. Muhalifler, yönetimi ele geçirdikten sonra bölgeyi güvenlik önlemleriyle kuşattı. Esad ailesine ait fotoğrafların etrafa saçıldığı evin çevresine kimse yaklaştırılmıyor. Beşar Esad ve ailesinin, Şam’dan kaçmadan önce bu evde yaşadığı belirtiliyor. Ayrıca, ülkeye gelen yabancı devlet başkanlarının ağırlandığı "Şam Resepsiyon Salonu" da görüntülenen yerler arasında. Esad ailesinin ikametgahının karşısında bulunan ve önemli davetlere ev sahipliği yapan bu yapı da koruma altına alındı.

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