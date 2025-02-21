Doğum günü felakete döndü: Elindeki balon patladı her yeri yandı
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Giang isimli bir kadının doğum günü felakete dönüştü. Giang'ın kutlama sırasında elinde tuttuğu pastanın mumları diğer elinde tuttuğu hidrojen dolu balonla temas edince korkunç bir patlama meydana geldi. Genç kızın yüzünde, ellerinde, kollarında 2. derece yanıklar meydana geldi. Tedavi altına alınan Giang, "Yaşadığım korku nedeniyle olayın görüntülerini uzun süre izleyemedim. Bilseydim, kendimi böyle tehlikelinin içine sokmazdım. Yaşadığım talihsiz olay diğer insanlara ders olsun" dedi.
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Sıkça Sorulan Sorular
Helyum gazlı balon patlarsa ne olur?
Bayılma ve ölümlere yol açabilen helyum gazı vücudumuzda oksijenle yarışarak oksijenden daha kolay bir şekilde vücudumuza girer, solunduğunda vücuttaki oksijen miktarını düşürür. Oksijen düşüklüğü hipoksemi denilen tabloya yol açarak akciğerdeki alveol denilen yapılarda hasar ve kanamaya yol açar.