Doğum günü felakete döndü: Elindeki balon patladı her yeri yandı

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Giang isimli bir kadının doğum günü felakete dönüştü. Giang'ın kutlama sırasında elinde tuttuğu pastanın mumları diğer elinde tuttuğu hidrojen dolu balonla temas edince korkunç bir patlama meydana geldi. Genç kızın yüzünde, ellerinde, kollarında 2. derece yanıklar meydana geldi. Tedavi altına alınan Giang, "Yaşadığım korku nedeniyle olayın görüntülerini uzun süre izleyemedim. Bilseydim, kendimi böyle tehlikelinin içine sokmazdım. Yaşadığım talihsiz olay diğer insanlara ders olsun" dedi.