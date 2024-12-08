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Esad rejimi devrilmeseydi bugün idam edilecekti! Sevincini gözyaşlarıyla anlattı
08-12-2024 18:29
| Güncelleme: 08-12-2024 18:33
Suriye'de zulüm altında yaşayan halk, rejimin çöküşünü kutlamak için sokaklara döküldü. Muhalif güçler, rejimin kontrolündeki hapishanelerde tutulan yüzlerce mahkumu özgürlüklerine kavuşturdu. Esad rejiminin ölüm cezasına çarptırdığı mahkumlar, yıllarca karanlık hücrelerde ölümü beklerken aniden gelen özgürlükle nefes aldı. Hapishanelerden kurtarılan mahkumların ilk sözleri kameralara yansıdı. Gözyaşları içinde mutluluklarını dile getiren mahkumlardan biri bu gün eğer rejim devrilmeseydi 54 kişinin bugün idam edileceğini söyledi.
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