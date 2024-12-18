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Eşinin fotoğrafı Pezeşkiyan'ı yıktı: Ağlayarak ayrıldı

18-12-2024 22:32 | Güncelleme: 18-12-2024 22:37
Kaynak: Pezeşkiyan'ın eş acısı | Editör : Banu İriç

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’da düzenlenen "Aile, Gelecek ve Kalıcı Bağlar" başlıklı konferansta konuşma yaptığı sırada duygusal anlar yaşadı. Trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Fatıma Mecidi’ye ait bir fotoğrafın sinevizyonda gösterilmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamayan Pezeşkiyan, "Çok zor, özür dilerim. İzin verirseniz konuşmayayım" diyerek kürsüden indi. Konuşmasını yarıda kesen Pezeşkiyan, kızı Zehra Pezeşkiyan’ın yanına oturarak bir süre daha duygusal anlar yaşamaya devam etti. 1993 yılında bir trafik kazasında eşini ve oğlunu kaybeden Pezeşkiyan, o günden bu yana bir daha evlenmedi.

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