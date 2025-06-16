İran'dan İsrail'e atılan füzelerden bazıları Tel Aviv'e isabet etti

İran'dan İsrail'e karşı düzenlenen füze saldırısında hava savunma sistemlerini aşan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti.

Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak kentine isabet eden füzeler bölgedeki binalarda ağır hasara sebep oldu, bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki hasar kaydedilirken arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. İsrail polisi bölgeyi giriş çıkışa kapattı.