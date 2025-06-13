İsrail polisi füze düşen alanları denetledi

İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısında fırlatılan füzelerden biri, Tel Aviv’deki İsrail Savunma Bakanlığı’nın çok yakınına düştü. İsrail ordu radyosunun geçtiği haberde, saldırıda birçok noktanın isabet aldığı ve sahada ekiplerin müdahalelerinin sürdüğü bildirildi.

Tel Aviv’de füzenin isabet ettiği bölgede yangın çıktığı, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edilerek alevlere müdahale ettiği belirtildi. İsrail polisinin füze düşen alanları denetlediği anlara ilişkin görüntüler de kamuoyuna yansıdı.