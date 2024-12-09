İsrail Şam'ı bombalıyor! Kimyasal silah merkezi de vuruldu
09-12-2024 23:16
| Güncelleme: 10-12-2024 00:27
İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi dahil birçok hedefe hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırılarda Şam’ın güneyindeki Qabr Essit Havaalanı, kuzeydeki Barzeh bölgesinde bulunan araştırma merkezi ve Şam kırsalındaki Adra kenti yakınlarında bir silah deposunun vurulduğunu aktardı.
Kimyasal silah üretimiyle bağlantısı olduğu iddiasıyla yaptırım listesinde yer alan Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi daha önce de İsrail’in hedefi olmuştu.
İsrail ordusu, Şam’daki operasyonlarından önce Lazkiye’ye düzenlediği hava saldırısında, Lazkiye Limanı yakınlarındaki bir hava savunma tesisini vurdu. İsrail, son 24 saatte Suriye genelinde 150’den fazla noktayı hedef aldı.