Kanada'daki uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte ters dönme anı

Uçak kazası haberleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinden havalanan Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Kanada'nın Toronto şehrine iniş gerçekleştirdiği sırada bir anda ters döndü. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada, yolcular yaşadıkları korku dolu anları anlattılar.

Delta Air Lines'a ait, 4 mürettebat ve 76 yolcudan oluşan uçak, Kanada'nın Toronto şehrinde bulunan Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yaparken ters döndü.

TERS DÖNDÜĞÜ AN KAYDEDİLDİ

Uçakta, şans eseri kimse hayatını kaybetmezken, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Biri çocuk 3 kişinin ise durumlarının ağır olduğu açıklandı. Öte yandan, sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde uçağın inişi sırasında nasıl ters döndüğü anbean kaydedildi.