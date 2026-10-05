Tartıştığı aracı önce takip etti ardından tırla çarpıp metrelerce sürükledi! Iğdır'daki akılalmaz olay kamerada

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İstanbul
Iğdır’da tır şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında çıkan tartışma, tehlikeli bir olaya dönüştü. İddiaya göre tır şoförü, tartışmanın ardından hafif ticari aracı takip ederek tırla çarptı ve aracı metrelerce sürükledi. Kazada şans yaralanan olmazken, yaşananlar çevredeki bir kameraya saniye saniye yansıdı Olayla ilgili soruşturma sürüyor.