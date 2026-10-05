Yol ortasında kapkaç dehşeti: Motosikletle gelip çantayı alıp kaçtılar

Adana’nın Seyhan ilçesinde Suriye uyruklu Safe N., kaldırımda durduğu sırada motosikletli kapkaççıların hedefi oldu. Motosikleti süren 20 yaşındaki Mehmet Ö. aracı kadının yanında durdururken, arkasındaki Mehmet Nur C. motosikletten inerek Safe N.'ye yaklaştı. Ardından kadının çantasını çalarak kaçtı. Kadın şüphelilerin peşinden koşarken, çalınan çantada 2 bin 300 TL ile cep telefonu olduğu öğrenildi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.