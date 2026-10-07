Kosova'da kriz çözüldü: Yeni Cumhurbaşkanı eski Ekonomi Bakanı Shiroka Pula

Kosova'da haftalardır devam eden cumhurbaşkanlığı seçimi krizi, anayasal sürenin dolmasına saatler kala çözüldü. 120 sandalyeli Kosova Meclisi'nde yapılan oylamada, Kosova Bilimler ve Sanatlar Akademisi Başkanı Justina Shiroka Pula, 81 oy alarak Kosova'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi. 2008-2011 yılları arasında Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Shiroka Pula oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu yetki sadece bir kişiye ait değil. Vatandaşlarımıza ait. Ben tüm vatandaşların cumhurbaşkanı olacağım" diye konuştu.