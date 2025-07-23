Marapi Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti! Gökyüzüne küller püskürttü

Asya ülkesi Endonezya'da yer alan Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Patlamalar sırasında Merapi Yanardağı'nın gökyüzüne kül püskürttüğü belirtildi.

3 Aralık 2023'teki ilk patlamadan bu yana yanardağda 450'den fazla kez patlama meydana geldi ve bölge sakinlerinin patlama merkezinden 3 kilometre yarıçapındaki alana girmesi veya herhangi bir faaliyette bulunması yasaklandı.