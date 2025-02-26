Ölüm başkenti olarak bilinen ülkede Devlet Başkanı da ölümle burun buruna geldi
Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun bulunduğu helikopter, San Pedro Sula'dan başkent Tegusigalpa'ya uçuşu sırasında görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle Santa Cruz de Yojoa kasabasındaki dağlık bir bölgeye acil iniş yaptı. Devlet Başkanı Castro ve beraberindekiler helikopterden güvenli bir şekilde dışarı çıktı.
Castro yaptığı açıklamada, sis nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldıklarını anlattı:
"Çok fazla sis vardı, hava çok kapalıydı, San Pedro'ya geri dönmeye çalıştık. Çok şükür ki hepimiz iyiyiz. İniş için iyi bir yer bulduk.''
Sıkça Sorulan Sorular
Honduras'a neden ölüm başkenti deniyor?
Orta Amerika'da Karayip Denizi'nin kıyısında konumlanan Honduras; Guatamala, El Salvador ve Nikaragua'ya sınırı olan bir ülke. Bölgede bulunan en büyük ikinci ülke olan Honduras, İspanyol Honduras'ı olarak da biliniyor. Suç riskinin çok yüksek olduğu ülke "ölüm başkenti" olarak anılıyor.
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