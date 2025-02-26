Ölüm başkenti olarak bilinen ülkede Devlet Başkanı da ölümle burun buruna geldi

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun bulunduğu helikopter, San Pedro Sula'dan başkent Tegusigalpa'ya uçuşu sırasında görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle Santa Cruz de Yojoa kasabasındaki dağlık bir bölgeye acil iniş yaptı. Devlet Başkanı Castro ve beraberindekiler helikopterden güvenli bir şekilde dışarı çıktı.

Castro yaptığı açıklamada, sis nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldıklarını anlattı:

"Çok fazla sis vardı, hava çok kapalıydı, San Pedro'ya geri dönmeye çalıştık. Çok şükür ki hepimiz iyiyiz. İniş için iyi bir yer bulduk.''