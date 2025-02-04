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Suriye lideri Ahmed el-Şara'nın eşi Latifa el-Şara ilk kez görüntülendi
04-02-2025 15:26
| Güncelleme: 04-02-2025 15:29
Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın eşi Latifa el-Şara ilk kez görüldü. Suriye liderinin Suudi Arabistan ziyareti sırasında eşi de yanındaydı. Mekke'de umre ziyaretinde bulunan ikili amatör kameralara yansıdı. Latifa el-Şara'nın Arapça (edebiyat) alanında üniversite eğitimi aldığı, Humus yakınlarındaki el-Karyatayn kasabasında doğduğu öğrenildi.