Uçağın motoru alev aldı! 282 yolcuyu tahliye etmek için nefes kesen mücadele

ABD’nin Florida eyaletindeki Orlando Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağında motor yangını çıktı. Delta Hava Yolları’na ait "Airbus A330" tipi uçakta 282 yolcunun bulunduğu bildirildi. Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Delta’dan yapılan açıklamalara göre, uçak Georgia’daki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere kapıdan ayrıldıktan kısa süre sonra motorlardan biri alev aldı.

Yangının, motorun egzoz borusundan kaynaklandığı tespit edilirken, havalimanındaki ilk yardım ve itfaiye ekipleri olaya hızla müdahale etti. Tüm yolcular acil durum kaydırakları kullanılarak tahliye edildi.

ABD’DE UÇAK KAZALARI ENDİŞE OLUŞTURUYOR

Bu olay, son dönemde ABD’de art arda yaşanan hava trafiği kazalarını yeniden gündeme getirdi. 29 Ocak’ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines’a ait bir yolcu uçağıyla "Black Hawk" tipi askeri helikopterin çarpışması sonucu 67 kişi yaşamını yitirmişti.

1 Şubat’ta Philadelphia’da bir hava ambulansı, alışveriş merkezi yakınlarına düşmüş ve uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetmişti.

17 Şubat’ta ise Delta Hava Yolları’na ait başka bir uçak, Kanada’nın Ontario eyaletindeki havalimanına inişi sırasında pistte ters dönmüş, 80 kişilik uçaktaki 18 yolcu yaralanmıştı.