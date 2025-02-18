Yanardağ patladı, onlar lavlar içinde kayak yaptı! Şoke eden görüntüler
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki aktif yanardağ Etna'nın kül püskürtmeye başladı. Volkanik kül emisyonu sebebiyle yanardağın güneybatısında kalan hava sahasının yerel saatle 15.00'e kadar uçuşa kapatıldığı belirtildi. Etna Yanardağı'nda patlamalar devam ederken insanların lavların yanında kayak yapmaya devam ettiği görüntüler şaşkına çevirdi. O anlar sosyal medyada gündeme oturdu.
İLGİLİ HABERLER
Sıkça Sorulan Sorular
Etna Yanardağı hangi ülke sınırları içindedir?
Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağ. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olma özelliğine sahip. Şu anki yüksekliği 3.357 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişiyor. 1190 kilometre kare alan kaplarken, taban çevresi 140 km'ye kadar varıyor. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biri olan Etna, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadar. Yanardağ, 2013'te Dünya Mirası ilan edildi.