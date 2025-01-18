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Piyasaya 129 sahte gram altın sürmeye hazırlanıyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar
18-01-2025 14:31
| Güncelleme: 18-01-2025 14:37
Bursa'da 129 sahte gram altını piyasaya sürmek isteyen 4 kişi, altınların sahte olduğundan şüphelenen kuyumcular tarafından ihbar edildi. Polis ekiplerinin çalışmalarıyla şüpheliler Gemlik ve İstanbul'da yakalandı. Sahte altınları satma çabası da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.