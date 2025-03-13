16 yaşındaki gencin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 6 Mart günü Zafer Mahallesi'nde 16 yaşındaki bir gencin vurularak öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

YARALANAN 3 GENÇTEN BİRİ KURTARILAMADI

Sokakta sohbet eden Hüseyin Asil ve arkadaşları, silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda 3 genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki Hüseyin Asil, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sokakta sohbet eden 3 kişinin yanına yaklaşan 3 saldırgan ateş ediyor. Saldırı sonrası saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaşıyor.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.