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200 kiloya ulaşan çaresiz kadının yardım çığlığı! 'Hayatım cehennem gibi'

Kahramanmaraş'ta 48 yaşındaki Fatma Dağlı, yıllardır mücadele ettiği aşırı kilo problemi nedeniyle hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiriyor. Yaklaşık 200 kilogram olduğu belirtilen bir çocuk annesi kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Obezite Nedir?
Obezite, vücudun kullanabileceğinden daha fazla kalori tüketmesi sonucu kişinin boy uzunluğunun kilogram cinsinden ağırlığına olan oranının yani vücut kitle indeksinin 30'un üzerinde olması durumudur. Vücut kitle indeksinin (BMI), boy uzunluğuna ve vücut yapısına uygun olmaması durumudur. Obezite, karın bölgesinin ve iç organlarının yağlanması şeklinde olarak da bilinir. Vücutta yağ oranının dengesiz artışı kalp damar hastalıklarına buna bağlı olarak damar tıkanıklığına, inme ve kolesterole neden olabilir. Obezite ya da aşırı kilolu olmak nefes darlığını da beraberinde getirir. Obezite, dünyada ve ülkemizde hızlı bir biçimde ilerleyen bir hastalıktır. Obezite oranları her geçen gün artmaktadır. Obezite, ortalama yaşam ömrü uzadıkça hayat kalitesini düşüren, insanların üretim kapasitelerini azaltan ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir.
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