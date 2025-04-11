23 fabrika işçisinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Çankırı’da bir lastik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan M.G. yönetimindeki otobüs direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan otobüs şarampole devrilmişti. Kazada yaralanan 23 yaralı, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedavisinin ardından taburcu edildi.
KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kaza anının otobüs içerisindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün devrilme anında araçtaki işçilerin savrulduğu görülüyor. Savrulan işçiler üst üste düşüyor. Daha sonra kazanın şokunu atlatan işçiler araçtan çıkmaya çalışıyor.
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