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30 lirayı duyan akın etti! 6 ton 3 saatte tükendi

07-01-2025 14:41 | Güncelleme: 07-01-2025 14:47
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

Artvin Hopa’da bir balıkçı hamsiyi kilosu 30 liradan satışa çıkardı. Yaklaşık 6 tonluk 400 kasa hamsi, 3 saat gibi kısa bir sürede tükendi. Uygun fiyatı duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren balıkçının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yılda 2-3 kez böyle kampanyalar yaptıklarını belirten balıkçı Serkan Aksoy, vatandaşların sofralarına taze ve uygun fiyatlı balık ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Vatandaşlar ise kampanya için teşekkürlerini iletirken, memnuniyetini “Arkadaşlardan Allah razı olsun. Hizmetlerine teşekkür ediyoruz” sözleriyle dile getirdi.


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