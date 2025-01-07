Bingöl'deki yüzen adalar herkesi şaşkına çevirdi: Büyüleyici görüntüler binlerce kez izlendi

30 lirayı duyan akın etti! 6 ton 3 saatte tükendi

GÜNDEM

'Yoğun koku' esnafı canından bezdirdi! İş yerinin duvarına öyle bir yazı yazdı ki...