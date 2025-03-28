Adana'da cephanelik gibi ev: Her yerden silah çıktı

Adana'da silah ticaretinin engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde operasyonlarına devam ediyor. Ekipler şüpheli bir adrese baskın düzenledi.

22 ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Eve düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; evin bahçesindeki bir valizde 17, yatak odasındaki dolapta ise 5 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., A.S., S.A. ve F.K.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından 'Silah Ticareti ve Kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.