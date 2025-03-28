Adana'da cephanelik gibi ev: Her yerden silah çıktı
Adana'da silah ticaretinin engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde operasyonlarına devam ediyor. Ekipler şüpheli bir adrese baskın düzenledi.
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22 ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Eve düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; evin bahçesindeki bir valizde 17, yatak odasındaki dolapta ise 5 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., A.S., S.A. ve F.K.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından 'Silah Ticareti ve Kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.