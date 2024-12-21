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Aile içi kavgadan yakalandı: "Beni döv" diye polise yalvardı

21-12-2024 21:11 | Güncelleme: 21-12-2024 21:20
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Aksaray'da komşuları tarafından aile içi tartışmada sesini yükselttiği gerekçesiyle şikayet edilen şahıs polis memuruna , “Beni döv, döv. Bak vallahi beni döv. Yav beni döv abi döv” diyerek yalvardı. Taşpazar Mahallesi 844 Sokak'ta bir apartmanda gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri 31 yaşındaki S.Y'yi gözaltına almak istedi. Araca binmek istemeyen şahıs polis ekiplerine dil döktü. Araca binmeye ikna edilen şahıs o sırada gelen komşusundan da helallik almadan araca binmedi. Komşusundan da helallik alan şahıs polis aracına binerek ekiplerce ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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