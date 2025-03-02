Alevlere teslim olan TOFAŞ hurdaya döndü
Hatay'ın Erzin ilçesinde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başlayan TOFAŞ marka otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu.
Araçın alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında TOFAŞ kullanılmaz hale geldi.
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