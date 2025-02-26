Amasyalı çiftçiden ilginç önlem! Meyve ağaçlarını dondurarak korudu

Türkiye'de en çok elma nerede yetişir?

Türkiye'de 2020 sezonunda 4,3 milyon ton olan elma üretiminde bir önceki yıla göre %18,8 oranında artış olmuştur. 931 bin ton ile en fazla üretim Isparta ilinde gerçekleşmiştir. Isparta'yı 611 bin ton ile Antalya ve 503 bin ton ile de Niğde illeri takip etmektedir.