Amasyalı çiftçiden ilginç önlem! Meyve ağaçlarını dondurarak korudu

Amasyalı çiftçiden ilginç önlem! Meyve ağaçlarını dondurarak korudu
Amasya’nın Taşova ilçesinde çiftçi Fatih Şahin, don olaylarına karşı 400 meyve ağacını ilginç bir yöntemle korudu. Şubat ayında tomurcuk açan nektarin ağaçlarının üzerine su püskürterek yüzeylerini donduran Şahin, bu sayede tomurcukların soğuktan etkilenmesini önledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, bu yöntem sayesinde bahçenin büyük bölümünün zarar görmekten kurtulduğunu belirtti. Buzla kaplı ağaçları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Sıkça Sorulan Sorular
Türkiye'de en çok elma nerede yetişir?
Türkiye'de 2020 sezonunda 4,3 milyon ton olan elma üretiminde bir önceki yıla göre %18,8 oranında artış olmuştur. 931 bin ton ile en fazla üretim Isparta ilinde gerçekleşmiştir. Isparta'yı 611 bin ton ile Antalya ve 503 bin ton ile de Niğde illeri takip etmektedir.