Ambulansla otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden aldığı hastayı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakil eden ambulans ile bir otomobil, Edirne girişinde bulunan kavşakta çarpıştı. Ambulans ile otomobilin orta refüje çıkarak durabildiği kazada, otomobil sürücü S.D. ile annesi G.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi kazadan yara almadan kurtulurken, ambulansta bulunan hasta ve kazada yaralanan sürücü ile annesi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

