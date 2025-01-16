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Ankara'da 2 çocuğun yaptıkları şaşkına çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
16-01-2025 12:37
| Güncelleme: 16-01-2025 12:40
Ankara’nın Akyurt ilçesinde son günlerde yaşanan lastik kesme olaylarına bir yenisi daha eklendi. Park halindeki iki aracın lastiklerini kesen 2 cocuk kameralara yakalandı. İhbar üzerine konuyu araştırmaya başlayan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çocukların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmalar sürüyor.