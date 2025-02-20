Ankara'da kar yağışı sonrası muhteşem görüntüler

Yurt genelinde etkisini gösteren kar fırtınası Ankara'yı da esir aldı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Atakule, Kuğulu Park, Seğmenler Parkı ve AnkaraKalesi, karın ardından dron ile havadan görüntülendi. Bembeyaz örtüyle kaplanan şehrin manzarası, izleyenleri hayran bıraktı. Özellikle Ankara Kalesi'nin tarihi dokusu, kar yağışıyla birlikte etkileyici bir atmosfere bürünürken, Kuğulu Park'ta kuğular ve ördekler kar manzarası eşliğinde görsel bir şölen sundu.