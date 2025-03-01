Artvin kara battı! Arabanı bul bulabilirsen
Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan Abdulmecid Yıldız, üç gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle evinin bahçesine park ettiği aracını bulabilmek için saatlerce karla mücadele etti. Köyde kar kalınlığının 2 metreye kadar ulaşması sonucu, Yıldız'ın arabası tamamen karla kaplandı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Kışın motor suyu donarsa ne olur?
Arabaya antifriz konulmazsa motor suyu donar ve motor ciddi zarar görür. Özellikle kış aylarında, düşük sıcaklıklar motor suyunun genleşmesine neden olur. Bu genleşme, motor bloğunda çatlaklara ve su pompalarının zarar görmesine yol açar. Ayrıca, yaz aylarında antifriz eksikliği motorun aşırı ısınmasına neden olabilir.