Artvin kara battı! Arabanı bul bulabilirsen

Kışın motor suyu donarsa ne olur?

Arabaya antifriz konulmazsa motor suyu donar ve motor ciddi zarar görür. Özellikle kış aylarında, düşük sıcaklıklar motor suyunun genleşmesine neden olur. Bu genleşme, motor bloğunda çatlaklara ve su pompalarının zarar görmesine yol açar. Ayrıca, yaz aylarında antifriz eksikliği motorun aşırı ısınmasına neden olabilir.