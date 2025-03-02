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Asrın felaketinden sonra mağaraya yerleşmişti! Konteynere taşınan adam rahat edemedi: Önceden daha huzurluydum

Kahramanmaraş merkezli depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay’da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. "Asrın felaketi" olarak adlandırılan bu deprem, kent sakinlerinin hayatını bir gecede değiştirdi.

DEPREMDEN SONRA MAĞARAYA YERLEŞTİ

55 yaşındaki Ali Bozoğlan da Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde depreme yakalandı. Evli ve üç çocuk babası olan Bozoğlan’ın evi büyük hasar alarak yıkıldı. Deprem sonrasında psikolojik olarak zor günler geçiren Bozoğlan, iki yıl önce Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi’nde keşfettiği bir mağaraya yerleşti.

"MAĞARADA DAHA HUZURLUYDUM"

İnsanlardan uzak, sakin bir yaşam arayan Bozoğlan, deprem sonrasında huzuru bu mağarada buldu. O günden bu yana mağarada yaşayan Bozoğlan’a Hatay Valiliği destek sağladı. Yetkililer, onu ziyaret ederek konteynerde yaşamaya ikna etti. Kendisine tahsis edilen konteyneri "ikinci evi" olarak tanımlayan Bozoğlan, mağarada yaşamanın kendisini daha huzurlu ve mutlu hissettirdiğini dile getirdi.

"BİR KAÇ GÜN KONTEYNERDE, BİRKAÇ GÜN MAĞARADA KALACAĞIM"

Mağarada kaldığı zamanlarda konteynerden daha huzurlu belirten Ali Bozoğlan, birkaç gün konteynerde ve birkaç gün mağarasında kalacağını söyledi. Bozoğlan açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Mağaradayken haberlere çıktık sonra Hatay Valiliği ile Defne Kaymakamlığı ekipleri, akşam mağarama geldiler. Bana ikinci evim olarak konteyner hediye ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Mağaram mükemmeldi, bol oksijenliydi ve huzurluydum. Mağaradayken konteynerden daha huzurluydum. Artık birkaç gün konteynerde, birkaç gün mağarada kalacağım. Beni önemsedikleri ve ilgileri için herkese teşekkür ederim. Konteynere yeni yerleşmeye başladım. Eşyalarım yeni geldi. Hiçbir eksiğim yok. Her şeyi getirmişler. Mağara yaşamım daha iyiydi. Hatay Valiliği burayı ikinci evim olarak hediye etti, Allah razı olsun"

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