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ATAK helikopteriyle 'terörle mücadele' mesajı! Hızla yaklaşmaya devam ediyoruz

15-01-2025 17:22 | Güncelleme: 15-01-2025 17:41
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Milli Savunma Bakanlığı, T-129 ATAK helikopteriyle terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon görüntülerinin yer aldığı bir videoyu, “Hızla yaklaşmaya devam ediyoruz” mesajıyla paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, Mehmetçiğin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen T-129 ATAK helikopteriyle sınır ötesindeki harekât bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlara ait görüntüler yer aldı. “Hızla yaklaşmaya devam ediyoruz” vurgusunun yapıldığı videoda, hedeflerin tam isabetle vurulduğu anlar dikkat çekti.

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