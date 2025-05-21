ATV ile drift pahalıya patladı

Kastamonu Kuzeykent Mahallesi'nde gece saatlerinde bir sürücü drift yaparak çevreyi rahatsız etti. Polis ekipleri, kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan drift görüntülerinin ardından sürücüyü yakaladı. Drift yaptığı için 46 bin 392 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu. Öte yandan araç trafikten men edildi.