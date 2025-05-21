ATV ile drift pahalıya patladı
Kastamonu Kuzeykent Mahallesi'nde gece saatlerinde bir sürücü drift yaparak çevreyi rahatsız etti. Polis ekipleri, kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan drift görüntülerinin ardından sürücüyü yakaladı. Drift yaptığı için 46 bin 392 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu. Öte yandan araç trafikten men edildi.
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Sıkça Sorulan Sorular
Drift Atmanın Cezası Ne Kadar?
Drift, aracın kontrolsüz bir şekilde viraj almasıyla gerçekleşen bir manevradır ve trafik güvenliği açısından büyük riskler taşır. Drift atmanın 46.393 TL para cezası bulunmaktadır. Ayrıca 60 gün ehliyete el koyulur ve 5 yıl içerisinde tekrarlanması durumunda sürücünün ehliyeti tamamen alınır.