Araç tutkusu pahalıya patladı! Bir anlık heves için iki maaşından oldu

Tokat’ta yaşayan Onur Han Delen'in modifiyeli araç ve hız tutkunu olması onu adeta 2 maaşından etti. Delen, aracıyla benzin istasyonundan çıkarken attığı drift nedeniyle 46 bin 392 TL para cezası ödemek zorunda kaldı.

BİR ANLIK HEVESLE DRİFT ATTI

Delen, çevrede araç ve yaya olmadığını fark edince bir anlık hevesle drift attı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu anlar, kısa süre sonra büyük bir cezaya dönüştü.

''BU İŞİN ŞAKASI YOK''

5 saniyelik hevesin iki aylık maaşına denk geldiğini söyleyen Onur Han Delen, "Araca binince insana enerji veriyor. Gaza bastım, araç dönmeye başladı. Ortalık sakindi, bir anlık hevesle döndüm ama bedeli ağır oldu. Bu işin şakası yok. Genç kardeşlerime tavsiyem, dikkatli araç kullansınlar, drift atmasınlar. Çok pahalıya patlıyor. Ben bedelini ödedim. 5 saniyelik hevesim iki aylık asgari ücret maaşına mal oldu" dedi.

