ATV ile takla attı, saniyelik farkla kurtuldu

Erdek ilçesi Düzler Mahallesi içinde bir kaza meydana geldi. Mahalle içinden Erdek-Bandırma Karayolu'na çıkış yapan ATV, Erdek istikametine dönmek istediği sırada, Bandırma yönünden gelen özel otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ATV takla atarken, sürücü yola savruldu.



AYAKTA TEDAVİ OLDU

Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Her iki araçta da hafif maddi hasar oluşurken, kazanın iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.