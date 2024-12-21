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Avcılar depremini önceden haber verdi: Sarsıntı olmadan kaçtılar

21-12-2024 23:13 | Güncelleme: 21-12-2024 23:21
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

İstanbul Avcılar'daki depremi önceden haber alan vatandaşlar sarsıntıyı hissetmeden önce evlerinden kaçabildiler. Saat 20.31'de 3.0 büyüklüğündeki depremi cep telefonu bildirimiyle önceden fark ederek aşağıya inen vatandaş yaşadıklarını anlattı. Depremden önce eşinin cep telefonuna uyarı bildirimi gelen vatandaş yaşadıklarına ilişkin, "Benim eşimde deprem uygulaması var. Telefonu çalmaya başladı. İndik aşağıya. Çocuklarımıza telefon açtık. Depremi hissetmeden önce aşağıya indik. Gece eve gireceğiz. Temkinli olacağız. Arabanın anahtarı evin anahtarı yanımızda olacak. İlk etapta dışarıya çıkacağız” ifadelerini kullandı.

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