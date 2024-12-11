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AVM'de tekme tokat kavga! Güvenlik görevlileriyle bir grup genç birbirine girdi
11-12-2024 10:20
| Güncelleme: 11-12-2024 10:46
İstanbul Avcılar'da Pelican Mall AVM'de bir grup genç ile güvenlik görevlileri tekme tokat kavga etti. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.Görevlilerden biri elindeki jop ile şahıslara vururken gençler ise tekme ve yumruklarla karşılık verdi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.